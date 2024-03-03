Sadece bir halatla 11 katlı binayı yıktılar. Yıkılma anları saniye saniye kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Sadece bir halatla 11 katlı binayı yıktılar. Yıkılma anları saniye saniye kaydedildi
Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede felaketin izleri görülmeye devam ediyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde depremde hasar alan 11 katlı bir bina sadece bir halatla yerle bir oldu. O anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki 11 ilde adeta bir yıkım gerçekleşmiş ve on binlerce insanımız bu deprem esnası ve sonrasında hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen felaketin izleri halen görülmekle beraber, bölgedeki milyonlarca insan deprem öncesi hayatlarına halen dönüş sağlayabilmiş değil.

Depremden en çok zarar gören illerin başında ise Hatay yer alıyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ederken depremde ağır hasar görmüş binaların yıkımı da bir yandan sürüyor. Arsuz ilçesin Karaağaç Mahallesinde mahkeme süreci sonuçlanan 11 katlı bir bina yıkıldı. Vinç makinesine bağlanan bir halat ile yıkılan 11 katlı bina cep telefonuna an be an kaydedildi.

Binanın yıkımı esnasında bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

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