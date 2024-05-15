Köprü ve otoyollarda zamlı tarife açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köprü ve otoyollarda zamlı tarife açıklandı
Hükümet bütçe açığını kapatmak için yine en kolay yolu seçerek köprü ve otoyollara bugün yüzde 50 zam yaptı. Hükümet ocak ayında da yüzde 50 zam yapmıştı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından köprü ve otoyollara bugün zam yapıldı. 1 Ocak'da yüzde 50 zamlanan otoyol ve köprü ücretleri yaklaşık 4.5 ay sonra ikinci kez yüzde 50 zamlandı.

KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, bugün zam yapıldı.

Yüzde 50 zam sonrası 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Emekli bir vatandaş "Bu parayı verip köprüden geçmek şişkin bir cüzdan ister. İstanbul'dan İzmir'e gitmek için otoyol ve köprü paraları 1500 TL civarında tutar. Bu fiyatlara inanmak imkansız" yorumunu yaptı

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Türkiye uzay misyonu için Alper Gezeravcı'yı uzaya göndermişti. Bu bize 55 milyon dolara patladı. Hükümet bu zamlarla uzay turistinin parasını mı çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Başka bir vatandaş "Enflasyonu düşürmek için vatandaşa çıkarılan fatura kaldıramayacağımız kadar ağırlaştı. Hükümet enflasyonu başarısından değil alım gücü olmayan vatandaşının alım yapamayacağı için düşürecek" diye konuştu.

a1.jpg

a2.jpg

a3.jpg

a4.jpg

kopru.jpg

osmangazi-son.webp

e4.webp

fsm-aski.webp

e1.jpg

İlgili Haberler
Köprü ve otoyolların tane tane zamlı haşırt dı bilekbord listesi
Mutlu yıllar Türkiye köprü ve otoyollara büyük zam geldi. Dakika 1 gol 1
Son Haberler
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek Dünya
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü? Spor
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü?
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı Gündem
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı Gündem
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz Gündem
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı Dünya
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı