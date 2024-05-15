Köprü ve otoyollarda zamlı tarife açıklandı

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından köprü ve otoyollara bugün zam yapıldı. 1 Ocak'da yüzde 50 zamlanan otoyol ve köprü ücretleri yaklaşık 4.5 ay sonra ikinci kez yüzde 50 zamlandı.

KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, bugün zam yapıldı.

Yüzde 50 zam sonrası 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Emekli bir vatandaş "Bu parayı verip köprüden geçmek şişkin bir cüzdan ister. İstanbul'dan İzmir'e gitmek için otoyol ve köprü paraları 1500 TL civarında tutar. Bu fiyatlara inanmak imkansız" yorumunu yaptı

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Türkiye uzay misyonu için Alper Gezeravcı'yı uzaya göndermişti. Bu bize 55 milyon dolara patladı. Hükümet bu zamlarla uzay turistinin parasını mı çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Başka bir vatandaş "Enflasyonu düşürmek için vatandaşa çıkarılan fatura kaldıramayacağımız kadar ağırlaştı. Hükümet enflasyonu başarısından değil alım gücü olmayan vatandaşının alım yapamayacağı için düşürecek" diye konuştu.