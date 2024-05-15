Bakan: Köprü ve otoyol ücretleri çok düşüktü güncelledik

Gece yarsından itibaren geçerli olmak üzere, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan zamma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, zamlar hakkında, "Bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada şartlara göre geçiş ücretlerini güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı.” ifadelerini kaydetti ve otoyol ve köprü ücretlerinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Bakın işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Uraloğlu, “O düzenlemeyi yapmış olduk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Programı’na da değinen Uraloğlu, "Yani hepimizin daha dikkatli olmasının gerektiği bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuoyuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasına uyacak, katkı sağlayacak diyebilirim" açıklamasında bulundu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI

Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından bugün köprü ve otoyollara zam yapılmıştı. Yapılan bu zamla birlikte, 1 Ocak'da yüzde 50 zamlanan otoyol ve köprü ücretleri yaklaşık 4.5 ay sonra ikinci kez yüzde 50 zamlandı.

KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yapılan zam ile birlikte, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira oldu.