Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun gece gündüz maç planı üzerinde çalıştığı aktarıldı. Kanarya, Beşiktaş derbisinde galibiyet için kenetlenirken yönetimin de prim sözüyle motivasyonu en üst noktaya çektiği belirtildi.

SADETTİN SARAN'DAN BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN DEV PRİM

Sabah'ta yer alan habere göre; Saran, Beşiktaş derbisinin primini belirledi. Dev maçta galibiyet gelmesi durumunda sarı-lacivertli futbolculara 1.5 milyon euro prim dağıtılacak. Mourinho döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçlarda galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, Tedesco ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.