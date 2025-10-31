Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Sezon başında Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarında olmasına rağmen sarı-kırmızılı formayı tercih eden Nijeryalı yıldız, performansıyla yeniden transfer piyasasının gözdesi haline geldi.

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN 140 MİLYON EURO İSTİYOR

Başta Barcelona ve Paris Saint-Germain (PSG) olmak üzere birçok kulüp, formunun zirvesindeki Osimhen'i yakından takip ediyor. Avrupa devlerinin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bu dönemde, yönetim yıldız golcü için belirlediği bonservis bedelini netleştirdi.



Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.