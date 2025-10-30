Fenerbahçe Kulübü’nün çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, ortaya koyduğu vizyonla daha şimdiden camianın güvenini kazanmayı başardı. Son yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kongre üyelerinden istediği maddeleri de geçiren Sadettin Saran, Avrupa basınında da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

SADETTİN SARAN’IN FEDAKARLIĞINI KONUŞUYORLAR

Sadettin Saran, Fenerbahçe’ye başkan olabilmek için kendisine ait olan bahis şirketini kapatmıştı. Saran, bu fedakarlığıyla taraftarların gönlünü fethetmeyi başardı. Çiçeği burnunda başkanın bu hamlesi sonrası Avrupa’da da kendisi için methiyeler düzüldü.

İşte Sadettin Saran için atılan başlıklardan bazıları;

"Fenerbahçe’ye başkan olmak için şirketini kapattı" (İngiliz basını)

"Saran’dan bahis firmasını başkanlık için feda etti" (Portekiz basını)

"Türkiye’nin en zenginlerinden birini yendi ve şirketinden vazgeçti" (Fransız basını)

"Borussia Dortmund’un eski hissedarı Fenerbahçe için feragat etti" (Alman basını)