Sadi adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sadi isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sadi ne demek? Sadi isminin anlamı nedir?

SADİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sadi ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Mutlulukla, uğurla ilgili, uğurlu.

- Çetin, dik, ulaşılması zor.

SADİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sadi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sadi ismini koymak caizdir.