Safir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Safir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 14. bölümü 4 Aralık Pazartesi yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-8.jpg

Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekiliyor.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekiyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı Ekonomi
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi Gündem
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği Ekonomi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi Magazin
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı Spor
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı