Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 15. bölümü 11 Aralık Pazartesi yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

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Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekiliyor.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekiyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

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