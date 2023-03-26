﻿Elazığ’da sağanak etkisini sürdürüyor

(İHA) Dün gece başlayan yağmur yağışı, aralıksız devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada ise “Bölge genelinde yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, yağışla birlikte bir bölümünde su birikmesi sonucu trafiğe kapatılan Elazığ- Malatya karayolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.