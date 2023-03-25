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  • Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı

Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı

Meteoroloji, 8 kent için sarı, 4 il için turuncu alarm verirken 5 bölge için de sağanak uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 08:28
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Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı. Kar sağanak fırtına geliyor

Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİS VE PUS VAR

Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

KUZEYDE SICAKLIK BİRAZ ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz artacağı, doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU 'DA TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI BÖLGELERDE HAVA DURUMU

ANKARA: 16, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu.

MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı bulutlu.

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı bulutlu.

SİVAS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.

BOLU: 17, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu.

ELAZIĞ: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN: 16, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 13, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

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