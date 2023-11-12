Sağanak yağış köprü yıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Zeytinli Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü çöktü.

KAYNAK: İHA
Sağanak yağış köprü yıktı

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'ndan gelen yağmur sularının etkisiyle köprünün taşıma ayaklarından biri yıkılması üzerine köprü çöktü.

Çöküntünün yaşandığı esnada köprü üzerinde herhangi bir taşıtın bulunmaması olası can ve mal kaybını önledi.

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Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemlerini aldı.

Eski Çanakkale - Balıkesir karayolunda bariyer kuran ekipler, araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.

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Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığarak olası bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

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