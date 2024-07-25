Sağanak yağış sonrası bir evin damı çöktü

Kaynak: İHA
Sağanak yağış sonrası bir evin damı çöktü

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın sonrası bir evin damı çökerken, merdivende de hasar oluştu.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evin bir odasının damında çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde yer yer şiddetini artıran yağış sonrası yaşandı. Evde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Ayla Ercan, olay sırasında şok yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, çökme yaşanan evde incelemede bulundu.

Ölümden döndüğünü söyleyen Ercan, ailesinden kalan tek katlı evde uzun yıllardır yaşadığını ifade etti.

Geçimini salça satarak kazanan Ercan, yağmurda mağdur olduğunu ifade etti ve şunları ifade etti:

Daha önce bir iki sefer yağmur yağdı ama şimdi tam mağdur oldum. Aşırı bir yağmur yağdı. Şimdi eve giremiyorum. Bazen hızlıca girip çıkıyorum. Yetkililer, 'eve girmesen iyi olur' dedi.

Ercan, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

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