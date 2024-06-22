Sağanak yağış ve rüzgar kuvvetli vuracak. Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Öte yandan kuzey doğu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde havanın parçalı bulutlu ve sağanak yağış olması beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji’nin tahminlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yer aldı. Yapılan açıklamada Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.