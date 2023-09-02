Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi

Afyonkarahisar'ı sel aldı. Meteoroloji uyardı ardındanda başlayan yağmur İsmetpaşa Caddesi'nin sular altında kalmasına neden oldu. O anlarda cep telefonunun kamerasını caddeye çevirenler, İsmetpaşa Caddesi'nin saniye saniye göle dönmesini kaydetti.
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yağmur bazı caddelerin sular altında kalmasına neden oldu.
Afyonkarahisar'ı sel aldı. Meteoroloji uyardı ardındanda başlayan yağmur İsmetpaşa Caddesi'nin sular altında kalmasına neden oldu. O anlarda cep telefonunun kamerasını caddeye çevirenler, İsmetpaşa Caddesi'nin saniye saniye göle dönmesini kaydetti.