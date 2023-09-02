Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yağmur bazı caddelerin sular altında kalmasına neden oldu.

KAYNAK: DHA
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi

Afyonkarahisar'ı sel aldı. Meteoroloji uyardı ardındanda başlayan yağmur İsmetpaşa Caddesi'nin sular altında kalmasına neden oldu. O anlarda cep telefonunun kamerasını caddeye çevirenler, İsmetpaşa Caddesi'nin saniye saniye göle dönmesini kaydetti.

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