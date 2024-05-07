Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı

Meteorolojinin kar ve sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars’ta, yoğun yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğlen saatlerinde başlayan dolu ve ardından yağan sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakların göle dönmesine sebebiyet verdi.

Kars’ta yağışlı hava hala etkisini sürdürürken, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kars ve Ağrı ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildi.