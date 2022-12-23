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Tetanoz, difteri aşıları toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çocukluk çağında, yetişkinlerde ve yaralanma sonucu gebelere yapılan difteri tetanoz aşılarının toplatılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:47
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Sağlık Bakanlığı açıkladı. Difteri tetanoz aşıları toplatılıyor

Tetanoz, difteri aşıları toplatılıyor
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çocukluk çağında, yetişkinlerde ve yaralanma sonucu gebelere yapılan difteri tetanoz aşılarının 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. üretim tesisi ile ilgili Kurumumuzun ilgili birimleri ve bilimsel komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde alınan karara istinaden “Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon” isimli ürünün halihazırda firma tarafından üretimi ve/veya dağıtımı yapılmış tüm serilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ne göre 2. Sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Tüm sağlık mesleği mensuplarına ve kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasındaki 'İkinci Sınıf' "Geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı veya muhtemel olduğu durumlar" olarak tanımlanıyor. 'B Seviyesi' ise "nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere kadar inilmesi" anlamına geliyor.(AA)

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Maçkalı
23.12.2022 10:02
Turcovak aşısıda yaptık ama aşıyı ne gören ne de olmuş var.  
 
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