Cinsel yolla bulaşıp hayatı zindan ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Dikkat o hastalık yeniden hortladı

Cinsel yolla bulaşan en eski hastalıklardan biri olan frengi konusunda dikkat çeken bir uyarı geldi.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en fazla sifilise rastlanıyor. Sifilis vakaları 2012 tarihinden beri hızlı artış gösterdi. 2012'de 281'e kadar düşen vaka sayısı 2022'de 3533'e yükseldi. 2022'de CYBE'ler arasında 133 gonore, 31 klamidya, 2971 HIV-AIDS vakası kayda geçti.

TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Bahsi geçen enfeksiyona Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin neden olduğunu belirten uzmanlar, semptomları dört aşamaya ayrılıyor.

En erken dönem, temas yerinde ağrısız bir yara veya döküntü ile ortaya çıkıyor. Yapılan açıklamalarda, kas içi penisilin uygulamanın enfeksiyonu tedavi etmenin en etkili yolu olduğu aktarılıyor.

Uzmanlar, frengi hastalığının tedavi edilmediği takdirde uzun vadede nörolojik ve kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıklara yol açtığı konusunda uyarıyor.

FRENGİ (SİFİLİS) NEDİR?

Sifilis, ya da sık bilinen adıyla frengi; Treponema pallidum adı verilen bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Hastalığın neden olduğu yaralara temasla kolayca bulaşabilir.

Doğru tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

KORUNMA YOLLARI

Cinsel ilişkiye girilecekse korunma yöntemlerini mutlaka kullanmak gerekir.

Her çeşit cinsel ilişkiden (vajinal, oral ve anal) önce kondom kullanın. Kondomun yırtılmamasına ve doğru şeklide kullanılmasına özen gösterin.

Partnerinize cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili konuşun.

Karşılıklı tek eşlilik riski azaltmaktadır.

Partneriniz cinsel yollarla bulaşan enfeksiyon belirtilerine sahipse (frenginin göstergesi olan yaralar, idrar sırasından acı, genital bölgede kızarıklık ya da siğille) tedavi olana dek cinsel ilişkiden kaçının.

FRENGİ (SİFİLİS) BELİRTİLERİ

Frengi (Sifilis) belirtileri üç evrede ortaya çıkar ve ilk başlarda belirtiler hafiftir. Bulgular arada kaybolabilir ve hasta iyileştiğini düşünebilir.

Hastalığın belirtileri başka hastalıkları taklit ettiğinden sifiliz, kimi kültürlerde “büyük taklitçi” olarak anılır.

Frenginin 1. döneminde yani temastan yaklaşık 3 hafta sonra, bakterinin ilk bulaştığı cinsel organ etrafında tipik olarak düzgün kenarlı, ağrısız, kırmızı bir kabartı (şankır) oluşur. Bu kabartılara çoğu zaman ilgili bölgede ele gelen bir lenf nodu da eşlik eder. Hastaların yaklaşık %30 kadarında olağandan farklı olarak, kabartılar ağrılı olabilir. Tedavi edilmediği takdirde yaklaşık 3-6 hafta sonunda kabartılar kayboldur. Hasta iyileştiğini düşünür, fakat bakteri çoğalarak vücuda yayılır.

Frenginin 2. dönemi klasik olarak ilk dönemden 6-10 hafta sonra ortaya çıkabileceği gibi, kimi hastalarda görülmeyebilir. Bu dönemde grip benzeri belirtiler görülür:

-Ateş

-Halsizlik

-Kas ağrıları

-Boğaz ağrısı