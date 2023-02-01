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Sağlık Bakanlığı hangi SMA ilacına onay verdi? Hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?

SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek SMA ilacı hakkında istişarede bulundu. Bakan Koca SMA ilacının ücretsiz olup olmayacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı hangi SMA ilacına onay verdi? Hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:43
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Sağlık Bakanlığı hangi SMA ilacına onay verdi? Hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?

Sağlık Bakanlığı hangi SMA ilacına onay verdi? Hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen SMA Bilim Kurulu, SMA ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda karar varıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı hangi SMA ilacına onay verdi? Hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?

SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda alınan kararla SMA tedavi rehberine yeni bir ilaç daha eklendi. Peki, hangi SMA ilacı ücretsiz olacak?

SMA Bilim Kurulu, ailelerin yoğun olarak talep ettiği Zolgensma ilacına ise onay vermedi. Böylece SMA tedavi rehberinde bulunan ilaç sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda Risdiplam etken maddeli ilacın SMA tedavi rehberine eklenmesine karar verildi.

Böylece SMA tedavi rehberinde Nursinersen ve Risdiplam ile ilaç sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ SMA İLACINA ONAY VERDİ?

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şurup olarak kullanılan Risdiplam etken maddeli ilacın ülkeye girişi için firma tarafından yasal başvuruların yapıldığını, ilacın ruhsatlandırılmasında da son aşamaya gelindiğini söyledi.

Bakan Koca, "Bu ilaçla ilgili ruhsat sürecini önümüzdeki günlerde sonuçlandırmış olacağız. Bu ilacın etkinliği bilinen nursinersen tedavisinin uygulanmasının güç olduğu hastalar için seçenek olarak sunulmasına karar verilmiştir. Ülke verileri arttıkça Bilim Kurulu tarafından uygulama esasları yeniden gözden geçirilecektir" dedi.

Bakan Koca, böylelikle SMA hastaları için artık iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını vurguladı.

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