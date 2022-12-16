16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanlığı duyurdu. 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu. 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, sağlık raporlarını uzatma uygulamasını 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:13
Takip Et

Sağlık Bakanlığı sağlık raporlarını uzatma uygulamasının süresini uzattı

Sağlık Bakanlığı duyurdu. 30 Haziran'a kadar uzatıldı
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını döneminin başlangıcından itibaren uygulamaya koyduğu sağlık raporlarının geçerlilik tarihlerini yeniden uzattı.

30 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın imzasıyla dün yayınlanan genelgede, mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla raporların geçerlilik süresinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan da konuya ilişkin Sosyal güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir an önce harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek açıklama yaptı. Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“SGK GEREKLİ DÜZENLEMEYİ BİR AN ÖNCE YAPMALI”

“Kurum tarafından, kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon hasta ve 80 milyon tekil rapor süresinin yetkililer tarafından Medula sisteminde ivedilikle uzatılması uygun olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve salgın hastalık riskini arttıracaktı. Vatandaşlarımıza üzülerek bildirmek isteriz ki, SGK gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmadığı takdirde süresi uzatılmış raporları ile bugünden itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçlarını yeterli sayıda ve belki de hiç alamayacaklar. Hastalık ve ilaca ulaşım ise asla beklemez. Sendika olarak raporlu vatandaşlarımıza yaşanan bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyor ve SGK’nın gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.