Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı 3 yaralı

Kütahya’da, kendilerine adres soran sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulansın önünü kesen Mehmet K. ve oğlu Hüseyin Mert K., demir sopayla saldırarak 3 sağlık personelini yaraladı.

KAYNAK: DHA
Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı 3 yaralı

Sağlıkçıların ‘beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polis ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kütahya’nın Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, alkollü bir kişinin merdivenlerden düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Sağlık personeli, yolda karşılaştıkları Mehmet K.’ya hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu. Mehmet K., adresin bir sokağın ilerisinde olduğunu söyledi. Sağlık ekipleri, Mehmet K.’nın gösterdiği eve gitti. Kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti.

Merkez, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesi üzerine araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlık çalışanlarına hakaret etti. Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte demir sopalarla 3 sağlık çalışanına saldırdı.

Sağlık ekiplerinin telsiz anonsuyla ‘beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerinden kaçan şüpheliler, gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan sağlık çalışanları M.A., A.K. ve G.Y., olay yerine gönderilen başka bir ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Düşen kişiye ise başka bir ambulans gönderildi.

Şüpheli baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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