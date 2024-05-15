Ali Yerlikaya sorusuna Erdoğan'dan flaş tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan kamuda tasarruf ve CHP’ye ziyaret sorularına yanıt verirken bugün “Hükümete oyunlar yapılıyor” mesajını veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili sorulara cevap verdi.

Gazeteciler Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan soruşması ve Emniyet'te yaşananları sordu.

Gazetecilerin Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabah saatlerinde paylaştığı mesajı hatırlatarak "İçişleri Bakanı size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı..." sözlerine Erdoğan cevapsız kaldı.

Erdoğan yürüyüşünü sürdürerek Erdoğan jest ve mimikleriyle soruya yanıt vermeyeceğini ifade etti.

NELER OLDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından verdiği mesajla “Hükümetimize oyun kurulmaya çalışılıyor” dedi.

Yerlikaya paylaşımında “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Yerlikaya’nın bugün saat 16.00’da görüşeceği iddia edildi. Gazeteci Fatih Portakal ise Ali Yerlikaya’nın görevden alınabileceğini öne sürdü.

Ayrıca Yerlikaya TBMM'de saat 16.00'da katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal etti.