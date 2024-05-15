Fenerbahçe'ye Süper Lig'den transfer

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın transferi için İstanbul ekibiyle her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın ardından Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da başkan adaylığını açıkladı.

2018'de karşı karşıya gelen Yıldırım ile Koç, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için yarışacak. Olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıklayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından 23 yaşındaki sol bekin transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

EMRE GÖKAY'DA ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertlilerden Levent Mercan transferi sonrası flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe gelecek vaat eden gençleri takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.

Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, skor katkısı üretemedi. Emre'nin Sivas'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.