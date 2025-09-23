Sağlık çalışanlarından organ bağışına destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık personeli, organ bağışıyla farkındalık yaratmak için organlarını bağışladı.

Organ bağışı, bazı hastalara umut olurken, hayat kurtaran tedavi yöntemleriyle dikkat çekiyor.

saglik-calisanlarindan-organ-bagisina-destek-yenicag-4.jpg

Bu nedenle, ülke genelinde çeşitli kampanyalar düzenlenirken, Eskişehir Şehir Hastanesi yöneticilerinin öncülüğünde dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirildi.

saglik-calisanlarindan-organ-bagisina-destek-yenicag-3.jpg

Hastanede görevli sağlık çalışanları, kampanya kapsamında organlarını bağışladı. Bu anlamlı bağışla, toplumda farkındalık yaratılması hedeflendiği ifade edildi.

saglik-calisanlarindan-organ-bagisina-destek-yenicag-2.jpg

saglik-calisanlarindan-organ-bagisina-destek-yenicag-1.jpg

Organ bağışı 3 hastaya umut olduOrgan bağışı 3 hastaya umut oldu

Organ bağışıyla umut oldu! 18 yaşında hayatını kaybeden genç kız 4 hayat kurtardıOrgan bağışıyla umut oldu! 18 yaşında hayatını kaybeden genç kız 4 hayat kurtardı

