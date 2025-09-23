Sağlık çalışanlarından organ bağışına destek

Organ bağışı, bazı hastalara umut olurken, hayat kurtaran tedavi yöntemleriyle dikkat çekiyor.
Bu nedenle, ülke genelinde çeşitli kampanyalar düzenlenirken, Eskişehir Şehir Hastanesi yöneticilerinin öncülüğünde dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirildi.
Hastanede görevli sağlık çalışanları, kampanya kapsamında organlarını bağışladı. Bu anlamlı bağışla, toplumda farkındalık yaratılması hedeflendiği ifade edildi.
Organ bağışı 3 hastaya umut oldu
Organ bağışıyla umut oldu! 18 yaşında hayatını kaybeden genç kız 4 hayat kurtardı