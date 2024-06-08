Sağlık turizminin kalbi İstanbul’da atacak

Bu yıl sonunda 60 milyon turist 60 milyar dolarlık gelir hedefine odaklanan Türkiye, turizmde çeşitliğini artırıyor. Bu kapsamda Türkiye, sektörün en büyük gelir kalemlerinden biri olan sağlık turizminde vites yükseltti.

2023 yılında 160 ülkeden, 1 milyon 538 bin 643 kişinin sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geldiğini aktaran Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, bu sektörden 3 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini kaydetti.

Sağlık turizmi sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre kişi sayısını yüzde %20 artırdığını anlatan Ataman, ilk üç ayda 428 bin 72 hastaya sağlık hizmeti verildiğini aktardı.

İLK 5 HEDEFİNE KATKI SUNACAK

Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada 7’nci sırada yer aldığını söyleyen Ataman, hedefin ilk 5 olduğunu belirtti. Bu hedefe destek vermek amacıyla geçen yıl ilkini düzenledikleri İstanbul Turizm Fuarı’nda (ITF) sağlık turizmi sektörünü özel bir panelle ele aldıklarını aktaran Ataman, bu etkinliğe devam edeceklerini de açıkladı.

Bu yıl 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ITF’nin ikinci kez kapılarını açacağını belirten Ataman, fuar kapsamında düzenlenecek panelde sağlık turizminin yine ayrı ve özel bir başlıkta ele alınacağını anlattı. Avrupa Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile ulusal ve uluslararası önemli konuşmacıların yer alacağı ‘’Sağlık Turizmi’’ başlıklı bir oturum planladıklarını ifade eden Ataman, sektöre dair tüm sorunların masaya yatırılacağını kaydetti.

500 METREKARELİK ÖZEL ALAN

ITF’ye sağlık turizmi aktörlerinin çok yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Ataman, “Bu yoğun ilgi karşısında sağlık turizmi firmaları için fuar alanında 500 metrekare özel bir alan oluşturduk. Burada hastaneler, termal tesisler, sağlık turizmi yapan acenteler, tıp merkezleri, klinikler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, estetik merkezleri, saç ekim merkezleri gibi birçok sağlık turizmi firması anahtar teslim stantlarla yer alıyor olacak” dedi.