Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında şu açıklamayı yaptı:
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) kapsamında gelir veya aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran 2024'te, 4 (b) kapsamında gelir veya aylık alanlarınki 11 Haziran 2024'te, 4 (a) kapsamında gelir veya aylık alanlarınki ise 12-13-14 Haziran 2024'te ödenecek. Ülkemizin değerli emeklileri ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.