Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek

Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek
Kaynak: Haber Merkezi

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 1

Kurban Bayramı öncesi 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi, vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Bu gelişme, 15 milyondan fazla emekliyi yakından ilgilendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 2

SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi olan 16 Haziran'dan itibaren emeklilere bu ikramiye ödenecek. Bu kritik ödeme, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran arasında vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) kapsamında gelir veya aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran 2024'te, 4 (b) kapsamında gelir veya aylık alanlarınki 11 Haziran 2024'te, 4 (a) kapsamında gelir veya aylık alanlarınki ise 12-13-14 Haziran 2024'te ödenecek. Ülkemizin değerli emeklileri ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 5

Bayram ikramiyesi, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları gibi diğer hak sahiplerine de ödeniyor. Bu kapsamda yapılan ödemeler, vatandaşların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 6

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

SGK, birden fazla gelir veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en yüksek ödeme hakkına sahip oldukları dosya üzerinden ikramiye verecek. Örneğin, bir kişi kendi emekliliği ve ölen eşinden dolayı aldığı dul aylığı gibi birden fazla aylık alıyorsa, sadece kendi emekliliğinden dolayı aldığı aylık üzerinden 3000 lira ikramiye alacak.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 7

Benzer şekilde, bir kadın hem dul aylığı hem de yetim aylığı alıyorsa, en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek bir ikramiye alabilecek. Sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte emekli aylığı alanlar ise sadece emeklilik aylığı için 3000 lira ikramiye alacaklar. Bu düzenleme, emekli ve hak sahiplerinin alacakları ikramiyenin adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 8

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan 8. Yargı Paketi'nde bulunan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Bu karar, emeklilerin bayram ikramiyesinde önemli bir artışı ifade ediyor ve emeklilerin bayram sevincini artırıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek 9
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