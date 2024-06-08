Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek

Benzer şekilde, bir kadın hem dul aylığı hem de yetim aylığı alıyorsa, en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek bir ikramiye alabilecek. Sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte emekli aylığı alanlar ise sadece emeklilik aylığı için 3000 lira ikramiye alacaklar. Bu düzenleme, emekli ve hak sahiplerinin alacakları ikramiyenin adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamayı amaçlıyor.