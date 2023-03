İlişkileri sağlıklı yürütmek her zaman kolay olmayabilir. Karşılıklı saygı ve güven duygusundan mahrum ilişkiler düşündüğünüz sağlıklı ilişki değildir. Peki, sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Sağlıklı bir ilişkinin formülü neler?

İlişkilerde kişiyi sevmek sağlıklı bir ilişki için yeterli değildir. Özellikle saygı ve güven duygusundan mahrum olan ilişkiler sağlıklı ilişki çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Peki, sağlıklı bir ilişkinin formülü neler?

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

1-SAYGI

Birbirinizin yaşam tarzına, dini inanışına, siyasi görüşüne, arkadaşlarınıza, ailelerinize, geçmişteki hayatına, işine saygı duymanız şart. Biz, nasıl ki arkadaşlarımızdan çevremizden saygı görmek istiyorsak, aynı hassasiyeti sevgilimizden de bekleriz. Küçümseyen, aşağılayan, varlığımızı yok sayan bir partnerle birlikteysek ilişkimizi tümörler çoktan sarmış demektir.

2-ANLAYIŞ

Çiftler birbiriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Ama bu iletişim tek taraflı olamaz.

Siz bir şeyler anlatıyor ama karşı taraf bunu dinlemiyorsa bu sağlıklı bir iletişim değildir. Birbirinizi dinlemeli ve aynı zamanda anlamalısınız. Anlaşılabilmek için de birbirinizle kinayeli konuşmak yerine her zaman açık ve dürüst olmalısınız.

3-EŞİTLİK

İlişkinin iki tarafı olarak birbirinizle her zaman eşitsiniz. Toplumsal ve hukuksal anlamda olduğu gibi bu alanda da birinizin diğerinden ağır basması söz konusu değil. İlişkinizden eşit derecede sorumlusunuz. Birbirinize çeşitli görevler yüklemek ya da yıllardır gelenekselleşmiş rolleri üstlenmek doğru değil. Sağlıklı bir ilişki, iki eşit bireyin bir araya gelmesiyle oluşur.

4-BAĞLILIK

Aranızda bir sevgi bağı yoksa, ilişkiyi yürütmeniz çok zor. Sizi bir araya getiren farklı unsurlar olabilir. Ama bu unsurların arasında sevgi bulunmuyorsa, ilişkiniz asla sağlıklı olmayacaktır.

Sevgi, çiftlerin birbirine olan bağlılığını sağlar. Zaten ilişki ancak kendilerini birbirlerine bağlı hisseden çiftler arasında yaşanır. Öbür türlüsü, çıkar ilişkisidir.

5-DESTEK

Her yerde, her zaman ve her koşulda birbirinizin tarafı olup, birbirinizi desteklemelisiniz. Bunun’ama’sı, ‘fakat’ı yoktur.

Bu destek kimi zaman iş anlamında, kimi zaman maddi, kimi zaman manevi yani her türde olabilir. Burada önemli olan, sevdiğiniz kişinin arkasında durabilmek ve bundan hiç vazgeçmemek. Zaten çift olmanın en güzel yanı da bu değil midir?

6-BİREYSELLİK

Çift olmak, her şeyi birlikte yapmak anlamına gelmiyor. Aksine ne demiştik, siz iki eşit bireysiniz. Yani kendinize özgü hobileriniz, ilgi alanlarınız var. Bunlardan vazgeçmemelisiniz.

Her dakika birlikte olmak bir süre sonra ilişkinizi yorar. Hatta birbirinizden sıkılmanıza neden olur. Ama bireysellikte ölçüye dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgilinize ayıracağınız zamandan çalmamalısınız.

7-DÜRÜSTLÜK

Ne olursa olsun birbirinize karşı dürüst olmalısınız. Hatta sevgilinizin üzüleceğini bilseniz bile doğruyu söylemekten kaçınmamalısınız. Dürüstlük beraberinde güveni getirir.

Bir ilişkinin temelinde güven yoksa bunu büyütebilmeniz mümkün değildir. Saklı, gizli yapılan şeyler, söylenmeyen gerçekler bir gün mutlaka ilişkinizi yiyip bitirecektir.

8-TAHAMMÜL

Hepimizin egosu var ve bu ego zaman zaman başımızı derde sokabilir. İlişkide egonuzu kontrol edebilmeli ve birbirinize tahammül göstermelisiniz.

Egolarınızın sizi ele geçirmesine fırsat vermemelisiniz. Kibirden uzak durmalı, sevgilinizi sizin koyduğunuz kurallara uymaya zorlamamalısınız. Hele hele, duygusal manipülasyona asla başvurmamalısınız.

9-UZLAŞMA

Tartışmalar, anlaşmazlıklar olabilir. Bu noktada haklı haksız kavramları ilişkinizin zarar görmesine neden olur. Birbirinizle her durumda uzlaşma yolunu aramalısınız.

Asıl amacınızın haklı çıkmak değil, ilişkinizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek olduğunu unutmamalısınız. Tartışmalar sırasında konuyu çözümsüzlüğe değil, her zaman uzlaşma noktasına taşımalısınız.

10-EĞLENCE

Birlikte eğlenemeyen çiftlerin ilişkileri ne yazık ki uzun sürmüyor. Zaten yeterince yorucu olan hayata katlanabilmek, eğlenmeyi bilmekle mümkün. Üstelik biriktirdiğiniz eğlenceli anılar, ilişkinizde zorlandığınız anlarda size çok yardımcı olacaktır.

Bu anıları düşünerek aslında ne kadar mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuzu hatırlayacaksınız.