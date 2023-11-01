Sağlıklı hayat gözlerden anlaşılır? İşte yanıtı...

Sağlığın, gözlerden başladığını vurgulayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, “Önemli hastalıkların belirtileri gözde başlar” dedi ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

Sağlıklı hayat gözlerden anlaşılır? İşte yanıtı...

GÖZLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Gözler, hastalıklar ve sağlık problemleriyle ilgili birçok belirti gösterir. Eğer bu belirtiler, ciddiye alınmaz ise sanılandan çok daha büyük sorunlara neden olabilir. Gözünüzde yaşadığınız bir kızarıklık veya kaşıntı bile bu süreci başlatabilir.

Kızarıklık/kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşılması durumunda öncelikle soğuk su pansumanı yapmalıdır. Eğer varsa suni gözyaşı takviyesiyle gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıdır. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsa ihmal etmeden doktora başvurulmalı.

EKRANA DİKKAT

Uzun süre telefon ve bilgisayar ekranına bakmak gözleri doğrudan bozmasa da gözlerde kuruluk ve yorgunluğa yol açıyor. Bunun sebebi ise bu ekranlara bakarken gözlerimizi normalde olduğundan daha az kırpmamızdır. Göz sağlığını korumak adına bilgisayar ve telefon ekranına bakarken 20 dakikada bir 20 saniye süreyle dinlendirmeniz önemlidir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Sertifikalı güneş gözlükleri sizi güneşin zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlarından korurken gözleriniz için bir kalkan görevi görür. Bu sebeple gözlük seçerken ekstra dikkatli olmalı ve modaya göre değil gözünüze göre güneş gözlüğü seçimi yapmalısınız. Özellikle de gözlüklerin EN 1836 standardına uygun olduğuna dikkat etmeli.

SİGARA

Sigaranın genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri saymakla bitmiyor. Göz sağlığı üzerinde de çok ciddi sağlık problemlerine neden olan sigara özellikle de yaşa bağlı ortaya çıkan sarı nokta dejenerasyonunda en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra damar sertliğine sebep olan sigara damarları tıkayarak görme kaybına bile yol açabiliyor.

MAKYAJ MALZEMELERİ

Göz sağlığı için zararlı olan bakteriler, özellikle de tarihi geçmiş makyaj malzemelerinde kolayca çoğalarak gözlerde enfeksiyona yol açabilirler. Eğer kullanılan bir ürün yüzünden gözlerde enfeksiyon meydana gelirse vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bakterilerin kolayla bulaşma riskini göz önüne alarak makyaj malzemenizi ortak kullanmayın, mağazalardaki tester ürünlerini denemeyin.

SAĞLIKLI BESLENMELİ

Göz sağlığımız için olmazsa olmaz besinler vardır. Havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık bu besinler arasında yer alıyor. Ayrıca sağlıklı beslenerek kilonuzu vücut endeksinize göre dengeli tutmalısınız. Çünkü fazla kilo birçok göz rahatsızlığına davetiye çıkarıyor. Bu hastalıkların başında yaşa bağlı makula degenerasyonudur (SMD) ve karatarak geliyor.

GÖZ MUAYENESİ OLMALI

Her ne kadar toplum olarak göz sağlığına yeteri kadar önem verme konusunda sınıfta kalsak da mutlaka doktora gitmekte fayda vardır. Yakını veya uzağı sorunsuz görüyor olmak, göz sağlığı konusunda herhangi bir probleme sahip olmadığınızı göstermez. Yılda bir kez yapılacak olan göz muayenesi, hipermetropi, miyop gibi hastalıkların, kayma gibi kas fonksiyonları problemlerinin erken tanısına ve sistemik birçok hastalığın önceden tespit edilmesine olanak verir.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Son Haberler
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak Dünya
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gündem
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin Dünya
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu Gündem
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor Gündem
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak Ekonomi
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak