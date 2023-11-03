Tedavisi olmayan gözde uçuşan cisimler nasıl tedavi edilir. Sadece üç ayda hiçbir şey kalmıyor

Tedavisi olmayan gözde uçuşan cisimler nasıl tedavi edileceğinin yolları ortaya çıktı. Mucize yöntemle sadece üç ayda gözde uçuşan cisimlerle ilgili hiçbir şeyin kalmayacağının bildirilmesi dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tedavisi olmayan gözde uçuşan cisimler nasıl tedavi edilir. Sadece üç ayda hiçbir şey kalmıyor

Gözde uçuşan cisimler, gözün içindeki jelimsi sıvının parçalanması sonucu oluşan küçük nokta veya iplik şeklindeki cisimlerdir.

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Genellikle zararsızdır, ancak görüşü bozabilir veya başka göz hastalıklarının belirtisi olabilir.

Vitreolizis, gözde uçuşan cisimleri tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, lazer ışını gözde uçuşan cisimleri parçalar veya gözün arka duvarından uzaklaştırır. Ancak bu yöntem riskli, pahalı ve etkili olmayabilir.

ÜÇ AY BOYUNCA GÜNDE BİR BARDAK ANANAS SU İÇMEK İYİ GELİYOR

Ananas, gözde uçuşan cisimleri azaltmaya yardımcı olabilecek bir meyvedir. Ananasın içindeki bromelain adlı bir enzim, gözde uçuşan cisimleri eritmeye veya küçültmeye yardımcı olabilir.

Bir pilot çalışmada, katılımcılar üç ay boyunca günde bir bardak ananas suyu içtiler ve gözde uçuşan cisimlerinin sayısında %50’ye varan bir azalma gözlemlediler.

Ayrıca 3 ayın sonunda bu dertten muzdarip 120 kişiden 35 kişi, 70 kişilik gruptan ise 19 kişi kaldığı FreshBak markasının dondurularak kurutulmuş, glutensiz ve şeker ilavesiz ananas atıştırmalıklarının favorisi olduğu bildirildi.

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ANANASIN FAYDALARI

Ananasın besin değeri yüksek bir meyve olduğunu ve antioksidanlarla dolu olduğu bildirildi.

Antioksidanlar, vücudun hücre hasarına karşı korunmasına ve oksidatif stresi azaltmasına yardımcı olan moleküllerdir.

Oksidatif stres, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açabilen bir durumdur. Ananas, bu hastalıkların riskini düşürebilecek antioksidanlar bakımından zengindir. Ananas ayrıca, sindirim sistemini destekler. Lif ve su içerir, bu da kabızlığı önler ve sindirimi düzenler. Ananas, proteinleri sindirmeye yardımcı olan bromelain adlı bir enzim de içerir.

Bromelain, aynı zamanda dokuların iyileşmesine de katkıda bulunur. Ananas yemek, kilo vermeye de faydalıdır. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir ve metabolizmayı hızlandırır. Ananas, yağ oluşumunu engeller ve yağ yakımını artırır.

ANANAS SUYU NASIL YAPILIR?

Ananası soyun ve küçük parçalara bölün. Bir tencerede su ve şekerle birlikte pişirin ve 15 dakika kadar kaynatın. Sonra pürüzsüz bir kıvam elde etmek için blenderdan geçirin ve soğuması için buzdolabına koyun.

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İYİ BİR ANANAS NASIL SEÇİLİR?

Ananas, olgun olduğunda tatlı ve sulu bir meyvedir. Ancak, henüz olgunlaşmamış olanlar sert, kuru veya ekşi olabilir.

Ananas, avokado, şeftali ve muz gibi meyvelerden farklı olarak, koparıldıktan sonra daha fazla olgunlaşmaz. Bu yüzden, ananas alırken, kabuğunun canlı turuncu bir renge sahip olmasına dikkat etmek gerekir.

Yeşil renkli ananaslar daha olgun değildir. Ayrıca, ananasın üzerindeki gözlerin büyük olması da kaliteli bir ananasın işaretidir.

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