Gözünü aç. Makyajlar birçok neden… Çağımızın soruna mucize öneriler

Gözler, duygularımızı ve niyetlerimizi yansıtan kalbimizin aynasıdır. Aynı zamanda, hem iş hem de özel hayatımızda, flört etmenin, bağlantı kurmanın ve etkili iletişimin önemli bir aracıdır. Bu yüzden, geçen yaz, insanların göz kapaklarını daha yüksek hale getirmek için sosyal medyada fikir alışverişinde bulunduklarını görmek şaşırtıcıydı.

Makyaj, gözlerimizin etrafındaki en hassas cildi tahriş edebilir. Bu yüzden, makyajınızı temizlemek, yüzünüzü yıkamak ve gözlerinizi ovalamamak önemlidir. Parsa, bazı insanların genetik olarak bu soruna daha yatkın olduğunu söylüyor.

Peki ya gözleriniz? Belki de gözlerinizin bir problem olduğunu düşünmüyorsunuz, ama belki de biraz daha, stratejik bir şekilde, hafifçe… Eğer bunun sadece bir sosyal medya akımı olmadığını düşünüyorsanız, göz kapağı estetiği veya blefaroplasti, Amerika’da burun estetiğinden sonra en çok talep gören ikinci kozmetik cerrahi işlemidir. Üst göz kapağı estetiği, üst göz kapağınızdaki fazla deriyi alarak kuru göz ve göz yüzeyi hastalığı gibi problemleri önlerken, alt göz kapağı estetiği, göz altı torbalarını kontürleme veya yağ yeniden konumlandırma yöntemleriyle tedavi eder.

Çift göz kapağı estetiği olarak da bilinen blefaroplasti, 1896 yılında Japon bir cerrah olan Kotaro Mikamo tarafından icat edilmiş ve uzun zamandır Asya’da en popüler kozmetik cerrahi işlemi olmuştur. Bu ameliyat, genellikle Asyalıların gözlerini daha Batılı görünmesini sağlamak için yaptırdığı bir işlem olarak görülür. Ancak, Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital adlı yeni kitabın yazarı Elise Hu, bu işlemin geliştirildiği dönemde Japonya’nın Batı etkisinden çok az etkilendiğini söyledi.

Mikamo da kendisi, amacının “ukiyo-e sanatçıları ve yazarları tarafından oluşturulan Japon güzellik standartlarını” taklit etmek olduğunu belirtmiştir.

Herkesin göz kapaklarını yaptırması gerekmez. Yaptıranlar da doktorlarını iyi seçmelidir. Ünlü uzman doktora göre;

“En büyük tehlike, doktorların çok agresif olup çok fazla deri ve orbital yağ çıkarmaları; bu da göz kapağının kapanmasını engelleyebilir.”

Göz kapağı kaldırma operasyonu, son yıllarda giderek popüler hale gelen bir estetik müdahaledir.

Bu operasyonun nedeni, Zoom gibi çevrimiçi platformlarda kendimizi daha iyi göstermek istememiz olabilir mi?

Cerrah Robert Schwarcz, bu operasyonu son 15 ila 20 yılda ayda ortalama 40 ila 50 kez yaptığını söylüyor.

Hastalarının çoğu 40 yaş üstü olsa da, son zamanlarda 30’lu yaşlardaki kişilerin de ilgisinin arttığını belirtiyor.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Ptozis olarak da bilinen göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının normalden daha düşük durduğu ve gözün kısık göründüğü bir durumdur. Bir ya da iki gözde ortaya çıkabilir ve her yaş grubunda görülebilir. Ancak yaş ilerledikçe daha sık rastlanır.

GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ AMELİYATI NEDİR?

Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının normalden daha aşağıda olması durumudur. Bu durumun tedavisi için farklı ameliyat yöntemleri vardır. Bu yöntemler, göz kapağını kaldıran kasların durumuna göre belirlenir.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı için şu 3 yöntem kullanılabilir:

Konjonktivo-Müllerektomi: Bu yöntemde, göz kapağının iç yüzeyinde bulunan Müller kası kısaltılır. Bu sayede, göz kapağı yukarı çekilir. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

Ciltte kesi yapılmaz.

Ameliyat ve iyileşme süresi kısadır.

Kapak şekli bozulmaz.

Hasta normal hayatına hızlıca döner.

Cilt yoluyla levator cerrahisi: Bu yöntemde, göz kapağını kaldıran levator kası ciltten açılarak sıkılaştırılır. Bu sayede, göz kapağı yukarı kaldırılır. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

Kapak seviyesi ayarlanabilir.

Kapak simetrisi sağlanır.

Fazla cilt ve yağ alınabilir.

Cilt kesiği göz kapağı kıvrımına gizlenir.

Askı yöntemleri: Bu yöntemde, göz kapağını kaldıran levator kası çalışmadığında, kaşı kaldıran frontalis kasına bağlanır. Bu sayede, kaş kaldırıldığında göz kapağı da kalkar. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

Levator kası çalışmayan hastalarda uygulanabilir.

Askı materyali olarak silikon veya fasya lata kullanılabilir.

Kapak katlantısı oluşturulabilir.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı için hangi yöntemin uygun olduğunu belirlemek için, göz doktorunuz tarafından detaylı bir muayene yapılması gerekir. Muayenede, göz kapağı düşüklüğü miktarı, göz kapağı kaslarının fonksiyonu, göz pozisyonu, göz yüzeyi, kuru göz, alerji gibi faktörler değerlendirilir. Ayrıca, damlalı testler de yapılabilir. Bu testler, göz kapağı kaslarının çalışma durumunu ve ameliyat sonrası sonucu tahmin etmeye yardımcı olur.