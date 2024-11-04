Sağlıklı olmak için kahve içmenin saatleri var mıdır? Uzmanlar açıkladı

Kahve, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir içecek olup, sağlığa olan etkileri üzerine pek çok tartışma yapıldı.

Ancak, kahvenin sağlık yararlarından faydalanmak için belirli saatlerde tüketilmesinin gerekip gerekmediği konusunda uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar önemli bilgiler sundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Dr. Zeynep Öztürk (Beslenme Uzmanı):

"Kahve tüketimi için en ideal zaman sabah saatleri olarak kabul edilmektedir. Vücut saatiyle uyumlu bir şekilde, kahvenin enerji verici etkisinden daha fazla faydalanmak mümkündür. Öğle saatlerine doğru kafein alımının azaltılması, akşam saatlerinde daha iyi bir uyku kalitesi sağlayabilir."

Prof. Dr. Mehmet Demir (Fizyoloji Uzmanı):

"Kahvenin içindeki kafeinin etkisi, vücudun biyolojik saatine bağlı olarak değişir. Sabah saatlerinde kafein alımı, uyku hormonu melatonin seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle, kahve tüketimini günün erken saatlerine kaydırmak, sağlıklı bir denge sağlar."

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, "Kahve içmenin en ideal saatleri, vücudun doğal kortizol seviyeleriyle uyumlu olmalıdır. Kortizol, vücudun stres hormonu olup, sabah saatlerinde en yüksek seviyededir. Bu nedenle, sabah uyandıktan hemen sonra kahve içmek yerine, kortizol seviyelerinin düştüğü saatleri tercih etmek daha faydalı olabilir" dedi.

Yapılan araştırmalar, kahve tüketiminin en uygun saatlerinin sabah 9.30-11.30 ve öğleden sonra 13.30-17.00 arası olduğunu gösterdi. Bu saatlerde kortizol seviyeleri daha düşük olduğu için kahvenin enerji verici etkisi daha güçlü hissedilir. Ayrıca, bu zaman dilimlerinde kahve tüketmek, vücudun kafeine olan toleransını dengeleyebilir ve bağımlılığı azaltabilir.

KAHVE TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kahve, doğru miktarda ve uygun zamanda tüketildiğinde zihinsel ve fiziksel performansı artırabilir. Ancak, aşırı kahve tüketimi uyku düzenini bozabilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dr. Yılmaz, “Günlük kahve tüketimini 2-3 fincan ile sınırlamak ve akşam saatlerinde kahve içmekten kaçınmak, sağlıklı bir yaşam için önemlidir” diye ekledi.

Kahve tüketiminin sağlığa olan faydalarını en üst düzeye çıkarmak için doğru zamanlama ve miktar büyük önem taşır.

Uzmanlar, sabah 9.30-11.30 ve öğleden sonra 13.30-17.00 saatleri arasında kahve içmenin en ideal zamanlar olduğunu belirtti. Bu saatlerde kahve tüketmek, hem enerjinizi artırabilir hem de kafeine olan bağımlılığınızı azaltabilir.