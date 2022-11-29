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İki düşman ülke karşılaşacak. Sahada neler olacak

Katar'daki müthiş randevu anında gelişmelerle Yeniçağ'da olacak, Sedat Kaya yazacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:09
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Sahada neler olacak. İki düşman ülke ABD ile İran karşılaşacak

İki düşman ülke karşılaşacak. Sahada neler olacak
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Katar'daki Dünya Kupası'nda dünyanın kilitlendiği maça artık sadece dakikalar kaldı. ABD ile İran karşı karşıya gelecek. Kin maçı mı olacak, futbol mu kazanacak?

Dünya Kupası kurasının ender bir eşleşmeyle  bir araya getirdiği her iki taraftarın fanatikleri bu karşılaşmaya bir kin maçı gözüyle bakıyor.

İran hükümetinin  destekçileri bu galibiyeti ülkelerinin "Büyük Şeytan"a karşı kaçınılmaz zaferinin kanıtı olarak kullanırken, her iki ülkenin ılımlı taraftarları bu maçın futbolun  bölünmeleri yenebileceğini göstermek için bir fırsat olduğunu vurguluyor. 

İranlı hükümete muhalif taraftarlar, İran'da kadın hakları çağrısı yapan protestolar ışığında, takımı destekleyip desteklememe konusunda bölünmüş durumda. 

Hükümet karşıtları  İran'ın ABD'ye karşı kazanacağı bir zaferin, hükümet tarafından propaganda amacıyla kullanılacağından korkuyor.

1998 yılında Fransa'da oynanan Dünya Kupası'nda İran'ın Amerika'yı 2-1 yendiği maçta iki takımın futbolcuları bir araya gelerek dostluk fotoğrafı çektirmişti.

Peki şimdi ne olacak?

Maçta yaşanacak tüm gelişmeler Yeniçağ'da olacak. Maç ile ilgili her şey anında Yeniçağ'da okunacak. Medyanın Prometheusu Sedat Kaya dev maçı ayrıntılarıyla kaleme alacak.

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