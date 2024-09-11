Sahibiyle kavga edip otomobili paramparça ettiler

Kaynak: DHA
Sahibiyle kavga edip otomobili paramparça ettiler

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir araç sopaların hedefi oldu.

Adıyaman Karadağ Ormanlık alan yakınlarında iki grup arasında tartışma yaşandı. Henüz belirlenemeyen tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı kişiler kavga ettikleri şahsın 06 AAT 628 plakalı aracını eline aldıkları sopalarla parçalamaya çalıştı.

SAİHBİYLE KAVGA EDİP OTOMOBİLE SALDIRDILAR

Araç sürücüsü bu sırada aracıyla hızla uzaklaşarak Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerine gelerek polis ekiplerine durumu ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Olayın jandarma bölgesinde yaşanmasından ötürü durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri kavga olayına karışan şahısların yakalanması için inceleme başlattı. Konuyla ilgili devam ediyor.

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