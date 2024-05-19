Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki botlar Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de vatandaşların ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında:

TCSG-911 botu, Fethiye Şehir İskelesi'nde,

TCSG-904 botu, Marmaris Belediye İskelesi'nde,

TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda

ziyarete açıldı. Bu botlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Sahil Güvenlik botlarının halka açılması, deniz güvenliği hakkında bilinçlendirme ve sahil güvenlik personeli ile vatandaşlar arasında etkileşim sağlama amacı taşımaktadır. Bu etkinlikler, hem tarihi bir günün anısını yaşatmak hem de deniz güvenliği konusunda farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.