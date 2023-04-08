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Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Operasyonu. Tam 476 kaçak göçmen yakalandı

Ölümü hiçe saydılar. Ege Denizi'nin hırçın dalgalarını aşıp, Yunanistan'a ulaşmak istediler ama Sahil Güvenlik Ekipleri, lastik botlardaki kaçak göçmenleri ölüm yolculuğundan döndürdü. Tam 476 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:48
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Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 476 kaçak göçmen yakaladı

Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Operasyonu. Tam 476 kaçak göçmen yakalandı
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YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Ege Denizi'nin hırçın dalgalarını hiçe saydılar, küçücük botlarla Yunanistan'a doğru yola çıktılar. Ölüm yolculuğuna çoluk çocuk başlayan kaçak göçmenlerin karşısına Sahil Güvenlik ekipleri çıktı. Lastik botlarla yapılan yolculukta kaçak göçmenlerin Ege Denizi'in aşmaları imkansızdı ama onlar dinlemedi. Devriye çıkan Sahil Güvenlik Ekipleri onları denizden topladı. İşte tam 476 kişiyi Sahil Güvenlik yakaladı. Botlara alınan kaçak göçmenler karaya çıkartıldı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 4 göçmen kaçakçısı hakkında da işlem yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında şu açıklama yapıldı ve resimler yayınlandı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 31 Mart – 06 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 14 olayda toplam 476 düzensiz göçmen kurtarılmış/yakalanmıştır."

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