﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1.007 kaçak göçmeni ölüm yolcuğundan kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk Karasularına ittiği ya da ölüm yolculuğuna çıkan 1007 göçmeni denizden topladı. Üç göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 31 olayda toplam 1.007 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."