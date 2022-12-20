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Türkiye, Ege'de 260 göçmeni kurtardı

Türk Sahil Güvenlik, Ayvacık açıklarında meydana gelen ilk olayda şişme botta 39 kişinin kurtarıldığını, saatler sonra aynı bölgede 54 kişinin daha kurtarıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:55
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Ege Denizi sularında 260 göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı

Türkiye, Ege'de 260 göçmeni kurtardı
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Yetkililer son bir gün içinde Ege Denizi sularında yaklaşık 260 göçmeni kurtardıklarını belirtti ve "çoğunun Yunanistan tarafından yasa dışı bir şekilde karasularına itildiğini" vurguladı.

Benzer şekilde, Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarılırken, Marmaris açıklarında 77 kaçak göçmen de insan kaçakçılığı şebekesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 kişi daha eklendi.

KURTARILAN GÖÇMENLER YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında 11 kişinin daha kurtarıldığını eklerken, Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, hepsinin limana nakledilerek yetkililere teslim edildi.

Türkiye, Atina'yı Türkiye kıyılarından gelen gemileri yasa dışı bir şekilde sularından çıkarmakla suçluyor. Yunanistan ve Türkiye bölgede hidrokarbon arama konusunda bir deniz anlaşmazlığı başlattıkça, Doğu Akdeniz bölgesinde son aylarda gerilim arttı. İki ülke de Kıbrıs konusunda anlaşmazlığa düştü.

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