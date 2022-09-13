13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ege'de facia. Yunanistan’ın geri ittiği 2'si bebek, 3'ü çocuk biri kadın 6 göçmen hayatını kaybetti

Ege'de facia. Yunanistan’ın geri ittiği 2'si bebek, 3'ü çocuk biri kadın 6 göçmen hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris Kızılburun açıklarında 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 20:28
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 20:30
Takip Et

Ege'de facia. Yunanistan’ın geri ittiği 2'si bebek, 3'ü çocuk biri kadın 6 göçmen hayatını kaybetti

Ege'de facia. Yunanistan’ın geri ittiği 2'si bebek, 3'ü çocuk biri kadın 6 göçmen hayatını kaybetti
+
Aa
-

 Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 3 can salı içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca 4 can salı içerisinde Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine birer sahil güvenlik helikopteri, uçağı ve botu daha bölgeye yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı batık durumdaki bir can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor

Yarı batık durumdaki can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına ise devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama 

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan açıklamada, “13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş ve tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen kurtarılmış ve can salı civarından 6 ‘2 bebek, 3 çocuk, 1 yetişkin kadın’ düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 (2 bebek, 3 yetişkin erkek) düzensiz göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu ile devam edilmektedir. Düzensiz göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan’dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
3
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
4
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
5
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
6
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
7
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
﻿Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
﻿Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
﻿Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı ve takıma destek
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı ve takıma destek
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı ve takıma destek
﻿Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti
﻿Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti
﻿Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti
﻿Eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenini tabancayla öldürdü
﻿Eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenini tabancayla öldürdü
﻿Eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenini tabancayla öldürdü
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.