Sahil Güvenlik işçi alıyor

Başvuruların 26 Nisan tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacağı aktarıldı.

BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğalar Onarım Destek Komutanlığı 15 Kadrolu Kamu Personeli İşçi Alımı iş başvuruları yalnızca İŞKUR üzerinden tamamlanabilecek.

Adaylar iş başvurularını İŞKUR hizmet noktaları Telefon hattı 170 numarasından ve İnternet adresi üzerinden iş başvuruları tamamlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Elektrikçi (Genel) (Bobinajcı),

Elektrikçi (Genel),

Elektronik Teknisyeni,

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı (Boru Tesisatçısı-Gemi),

İnşaat Boyacısı/Boyacı (Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)),

Hidrolikçi (Gemi),

Gemi İzolasyoncusu,

Kaynakçı, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi,

Ölçü Aletleri Teknisyeni (Gemi), Tekne Ustası (Polyester),

Tesviyeci, Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü),

Soğutmacı (Gemi), Tekne Onarım İşçisi;

En az İlkokul mezunu en fazla lise ve dengi okul mezunu olmak ve 18 ile 36 yaş aralığında olmak gerekiyor.