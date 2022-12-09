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Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur olarak istihdam etmek üzere personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 07:01
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Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak
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Resmi Gazete'de Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada; ''Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.'' denildi.

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS'ye girmiş olmak.
3. "Mütercim (Terüman-ingilizce), iletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog" unvanlarında yapılacak başvurularda
2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; "İnşaat Teknikeri" unvanında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.
4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (23 Aralık 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
8. 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları taşımak.
İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve
13.30-18.00 saatleri arasında)
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