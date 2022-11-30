Afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her kardeşimizin muhalefetin yalanlarına kanacağını unutmayalım. Yine bu yalanları duyacaksınız. Muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Elini sıktığımız insanlarda bize karşı küslük varsa onarmalıyız.

Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, desteği ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da kendimizden ziyade istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadar asli vazifesi sahayı tutarak tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir. Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu.