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Afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9 depremle sarsılan Düzce’nin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı

Afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her kardeşimizin muhalefetin yalanlarına kanacağını unutmayalım. Yine bu yalanları duyacaksınız. Muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Elini sıktığımız insanlarda bize karşı küslük varsa onarmalıyız.

Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, desteği ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da kendimizden ziyade istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadar asli vazifesi sahayı tutarak tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir. Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu.

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YORUM
30.11.2022 15:04
Ailelerimiz ve yakınlarımızla iletişime geçeceğimiz saatte 7:34'ten itibaren telefon ve internet yoktu. Seyyar baz istasyonları kurulabilirdi.  
 
FETHİ ULUÇEÇEN
30.11.2022 15:02
sy cumhurbaşkanı siz esatla barışmak istiyorsunuzda esadda ses seda cıkmıyor  
 
YORUM
30.11.2022 14:59
Düzce üniversitesi öğrencisi olarak, vizelerin online olmasını istiyoruz. Üstelik deprem 5.9 ve 6.0 değil, 6.0 ve üzereydi. Kyk yurtlarında ve tanıdığım kişilerin binalarında çatlaklar var.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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