İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Suadiye sahilinde bugün ilginç bir manzara yaşandı. Sessiz sakin deniz, ansızın hareketlendi ve suyun üzerinde oyunlarını sergileyen yunus balıklarının dansına ev sahipliği yaptı.

Teknesiyle denizde gezintiye çıkan vatandaşlar, beklenmedik misafirlerle karşılaştı. Teknenin yakınından geçen yunuslar, adeta bir görsel manzara sundu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaşlar, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzaranın sebebini merak etti.

Vatandaşların aklına “Sabah sabah sahile gelen yunuslar neyin habercisi acaba?” dedirtti.

YUNUS BALIKLARI HAKKINDA

Yunuslar, Dişli Balinalar alt takımı içindeki Yunusgiller familyasına ait birçok türün genel adıdır. Bunlar genellikle kıyı bölgelerinde ve bazı nehirlerde bulunurlar. Etobur olan yunuslar, genellikle balık ve mürekkep balığı gibi avlarla beslenirler. Yunuslar, Cetacea takımının en kalabalık familyası olan Yunusgiller'e dahildir ve yaklaşık 10 milyon yıl önce, Miyosen döneminde ortaya çıkmışlardır. Yunuslar, zeka açısından hayvan krallığının en üstünde yer alır ve dostane davranışları ve oyunbaz tavırlarıyla insanların ilgisini çekerler.

YUNUS BALIKLARI NASIL BESLENİR?

Yunuslar etobur canlılardır ve doğada genellikle küçük omurgasızlarla beslenirler. Beslenmelerinde önemli olan protein açısından zengin, kaliteli pul veya pelet yemlerdir. Ayrıca, canlı, donmuş veya kurutulmuş yemlerle beslenme çeşitliliğinin artırılması, yunusların sağlığı için önemlidir.