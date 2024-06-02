Sahnede korkutan anlar! Ünlü şarkıcıyı yarasa ısırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Sahnede korkutan anlar! Ünlü şarkıcıyı yarasa ısırdı

Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Taylor Momsen sahnedeyken bir yarasa tarafından ısırıldı.

30 yaşındaki ünlü şarkıcı ve aynı zamanda Gossip Girl dizisiyle de tanınan oyuncu Taylor Momsen, önümüzdeki iki hafta boyunca kuduz aşısı olmasını gerektirdiğini söylediği olayın videosunu yayınladı.

Gossip Girl'ün yıldızı ve şarkıcı Taylor Momsen, Cuma günü Instagram'da, İspanya'nın Sevilla kentinde sahnede performans sergilerken bir hayranının çektiği videoyu paylaştı.

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Videoda Momsen’in gösterisinin ortasında sol bacağına bir şeyin indiği görüldü. Hayranlar dehşet içinde olanları izlediler ve ne olduğu konusunda hiçbir fikri olmayan Momsen'i uyarmak için bacağını işaret ettiler.

Momsen, kalabalığa "Siz bir şey işaret ediyorsunuz ve ben ne dediğinizi bilmiyorum" dedi. Momsen, bacağına bir yarasanın yapıştığını fark etmesi üzerine "Aman Tanrım" diyerek bağırdı.

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"Şu anda bacağımda uçan bir yarasa var. Biri bana yardım edebilir mi lütfen?" diyen Momsen’i kurtarmaya sahnededki görevliler geldi.

Momsen, yazısında olayın çarşamba günü meydana geldiğini ve inanılmaz kalabalık çığlık atıp işaret etmeye devam edene kadar yarasanın bacağına konduğundan haberi olmadığını söyledi.

Momsen, olay ile ilgili olarak "Çok tatlıydı ama evet beni ısırdı. Yani önümüzdeki iki hafta boyunca kuduz aşısı olacağım" dedi.

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