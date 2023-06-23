Sahra ne demek? Sahra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sahra son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sahra ne demek? Sahra isminin anlamı nedir?

Sahra ne demek? Sahra isminin anlamı nedir?

Sahra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sahra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sahra ne demek? Sahra isminin anlamı nedir?

SAHRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sahra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Dingin, sessiz, durgun.

- Kaya, kayalar, taş.

- Çöl, kır, ova.

SAHRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sahra ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Sahra adını koymak caizdir.

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