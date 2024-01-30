Sahte araç kiralama sitesi şebekesine operasyon: 18 tutuklama

İzmir’de emniyet ekipleri, araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandıran bir suç şebekesinin tespit etti.

Geçtiğimiz cuma günü ise İzmir merkezli 9 ilde suç şebekesine yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 40’ı yakalandı.

18 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 18'i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.