Sahte belge ile seyahat eden kaçak göçmenler yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak sığınmacılara karşın ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Aktarılan bilgiye göre, Serçeköy Mahallesi Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kimlik kontrolünde 7 kaçak göçmenin sahte seyahat belgesi ile seyahat ettiği tespit edilerek yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ekiple tarafından belirtildi.