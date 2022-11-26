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Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çerkezköy ilçesinde bulunan hastanedeki 'sahte doktor' olayıyla ilgili, "Bakanlığımız gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:10
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Sahte belgelerle doktorluk yapan Ayşe Özkiraz hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması
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Hastanede görevli uzman doktoru, sahte belgelerle meslektaşı olduğunu inandıran 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz, nesleği gözlem yaparak öğrenmek için doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, şüphelenen doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

SAHTE DİPLOMALAR EVİNDE BULUNDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan hastanedeki 'sahte doktor' olayıyla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklanan Ayşem Özkiraz ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Sahte doktorun hasta muayene etmediğini, reçete yazmadığını ve hiçbir tıbbi girişimde bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada "Özkiraz doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır." denildi.

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