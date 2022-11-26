Sahte doktor Ayşem Özkiraz nasıl yakalandı? İşte cevabı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada Ayşem Özkiraz’ın herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığını öne sürmüştü.

Öğrencinin matematik sorusunu bilemediği için yakalandı

Sahte doktorun yakalanma hikayesi de ilginç.

İddiaya göre, hastanedeki bir personelin çocuğu üniversiteye hazırlanıyor. Öğrenci, sahte doktora bir matematik sorusu yöneltiyor ve yanıt alamıyor. Öğrenci, tıp mezunu bu matematik sorusunu nasıl bilemez diye bu kez sahte doktorun sahte diplomasında bulunan tarihteki Çapa Tıp mezunlarına bakıyor. Adını bulamıyor. Olay bundan sonra ortaya çıkıyor.

Doktor, Tutku Tanrıkulu da sosyal medya hesabından şunu paylaştı: