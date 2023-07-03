Sahte güneş gözlüklerine dikkat. Göz sağlığına zarar verebiliyor

Editör: Naim Arıoğlu

Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüklerine talep arttı. Güneş gözlüğü almak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan optisyenler, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belge verilmeyen satıcılardan güneş gözlüğü satın alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Sahte güneş gözlüklerinin göze fayda sağlamadığını, zarar verdiğini belirten uzmanlar, marketlerde satılan gözlüklerden bile uzak durulması gerektiğini vurguladı.

SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR?

Korneada; kuruluk, kaşıntı, yanma, batma, ağrı ve kanlanma gibi şikayetler boyalı yani sahte güneş gözlüklerinden dolayı birinci derece olarak ortaya çıkar. Bu şikayetler ilaç tedavisiyle düzeltilebilir.

İkinci derecede ise gözlerin beyaz kısmında (Konjonktiva) kanlaşma ve göz kapağının çevresinde et oluşur.

Asıl ciddi sorun ise üçüncü derecedir. Uzun süre sahte gözlük kullanan kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından; sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkartabilir. Bu durumların kalıcı hasara neden olmaması için göz muayenesi yapılarak uzman tavsiyesinde güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

NASIL GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALIDIR?

-Gözlüğün daha iyi bir koruma sağlayabilmesi için yüksek dozda ultraviyole süzen bir camdan yapılması gereklidir. Ultraviyole süzen camlardan “Polarize camlar” son derece sağlıklıdır. Güneş gözlüğü alınırken gözlüğün, ultraviyole ışınlarının süzdüğüne dair bir sertifikası olup olmadığına dikkat edilmelidir.

-Güneş gözlüklerinin çerçevesi mutlaka kişinin göz yapısına uygun olarak seçilmelidir. Gözlüğün tam koruma sağlayabilmesi için, gözü üstten ve yandan gelen ışınlara karşı da koruması gerekir.

-Kare yüze sahip olan kişiler; kavisli çerçeve tercih etmeli

-Uzun yüze sahip olan kişiler; çerçeveler yüzü kaplamalı

-Yuvarlak yüze sahip olan kişiler; açılı çerçeveleri tercih etmeli

-Oval yüze sahip olan kişiler; çerçeveler yüz büyüklüğüyle orantılı olmalı