Sahte güneş gözlüklerine dikkat. Göz sağlığına zarar verebiliyor

Gözü güneşten korumak isterken alınan sahte güneş gözlüklerinin sağlığa zarar verdiğine dikkat çeken optisyenler, yaz mevsiminin gelmesiyle ilginin arttığı güneş gözlükleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Sahte güneş gözlüklerine dikkat. Göz sağlığına zarar verebiliyor

Editör: Naim Arıoğlu

Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüklerine talep arttı. Güneş gözlüğü almak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan optisyenler, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belge verilmeyen satıcılardan güneş gözlüğü satın alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Sahte güneş gözlüklerinin göze fayda sağlamadığını, zarar verdiğini belirten uzmanlar, marketlerde satılan gözlüklerden bile uzak durulması gerektiğini vurguladı.

SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR?

Korneada; kuruluk, kaşıntı, yanma, batma, ağrı ve kanlanma gibi şikayetler boyalı yani sahte güneş gözlüklerinden dolayı birinci derece olarak ortaya çıkar. Bu şikayetler ilaç tedavisiyle düzeltilebilir.

İkinci derecede ise gözlerin beyaz kısmında (Konjonktiva) kanlaşma ve göz kapağının çevresinde et oluşur.

Asıl ciddi sorun ise üçüncü derecedir. Uzun süre sahte gözlük kullanan kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından; sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkartabilir. Bu durumların kalıcı hasara neden olmaması için göz muayenesi yapılarak uzman tavsiyesinde güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

NASIL GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALIDIR?

-Gözlüğün daha iyi bir koruma sağlayabilmesi için yüksek dozda ultraviyole süzen bir camdan yapılması gereklidir. Ultraviyole süzen camlardan “Polarize camlar” son derece sağlıklıdır. Güneş gözlüğü alınırken gözlüğün, ultraviyole ışınlarının süzdüğüne dair bir sertifikası olup olmadığına dikkat edilmelidir.

-Güneş gözlüklerinin çerçevesi mutlaka kişinin göz yapısına uygun olarak seçilmelidir. Gözlüğün tam koruma sağlayabilmesi için, gözü üstten ve yandan gelen ışınlara karşı da koruması gerekir.

-Kare yüze sahip olan kişiler; kavisli çerçeve tercih etmeli

-Uzun yüze sahip olan kişiler; çerçeveler yüzü kaplamalı

-Yuvarlak yüze sahip olan kişiler; açılı çerçeveleri tercih etmeli

-Oval yüze sahip olan kişiler; çerçeveler yüz büyüklüğüyle orantılı olmalı

Öne Çıkanlar
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Son Haberler
Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama Teknoloji - Otomotiv
Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama
Çocuklardan uzak tutun. Yutarlarsa ölümcül tehlike Sağlık
Çocuklardan uzak tutun. Yutarlarsa ölümcül tehlike
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi Ekonomi
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı Spor
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var Güncel
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı Sağlık
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor