Sahte içki üretilen eve operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Karaözü Mahallesinde N.C.Ö.’nün ikametinde sahte içki üretimi yaparak sattığına yönelik bilgiler elde edildi. Yılbaşı öncesi şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 5 ve 50 kiloluk bidonlar içerisinde el yapımı 426 litre şarap, 10 litre etil alkol, 1 şişe kaçak rakı, 30 şişe viski, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfeklere ait fişek, 6 şişe alkol kiti ve aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.